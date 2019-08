RHMZ upozorio na visoke temperature

Danas pre 2 sata | Piše: Beta

Vreme u Srbiji sutra će biti sunčano i veoma toplo, a Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je izdao i upozorenje na visoke temperature.

Jutarnja temperatura od 16 do 24, a najviša dnevna od 32 do 38 stepeni. Krajem dana se na severu i zapadu zemlje očekuju pad temperature i naoblačenje s kišom i pljuskovima s grmljavinom. U Beogradu će takođe biti sunčano i veoma toplo, s temperaturom od 24 do 36 stepeni. Srbiju će u sredu zahvatiti naoblačenje s velikom količinom padavina, mogućim gradom i olujnim vetrom, na šta je RHMZ takođe izdao upozorenje. U četvrtak će se nastaviti svežije i oblačno vreme, a