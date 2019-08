Čeka nas pakleni dan: Temperature do 38 stepeni

iKragujevac pre 2 sata

U Srbiji danas sunčano i tropski toplo. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, u košavskom području povremeno jak, na jugu Banata i sa olujnim udarima.

Minimalna temperatura od 16 do 24 stepena, maksimalna dnevna 34 do 38. U Kragujevcu takođe sunčano i tropski toplo. Duvaće umeren do pojačan jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 24 stepena, maksimalna dnevna 37. Sunčano i tropski toplo biće u Srbiji i sutra. Maksimalna temperatura od 34 do 38, dok će na zapadu i severozapadu Bačke biti malo prijatnije, temperatura do 32 stepena. U toku večeri i noći u severozapadnim, a u sredu tokom dana i u ostalim predelima