Prve dame balkanske – ko su i šta rade

Najpoznatija i jedina „prava" prva dama je Melanija Tramp. Kada se supruge lidera zemalja na prostoru bivše Jugoslavije pojavljuju u javnosti?

TOMISLAV GEORGIEV/AFP/Getty Images Zoran i Zorica Zaev zajedno su od srednje škole Od balkanske „Hilari Klinton" i života pod svetlima reflektora, do povučenih žena i majki koje se pojavljuje samo u protokolarnim prilikama, ovdašnje supruge lidera različito kroje put. Zajedničko im je da su na fotografijama nasmejane i besprekorno doterane. Dele i sjaj i teret slave muževa, a da to, uglavnom, nisu birale. Upoznajte „prve dame" balkanskih zemalja, od Albanije do