VIDEO: Vandali presekli kabel žičare u Vankuveru, palo 30 kabina

Radio 021 pre 44 minuta | Tanjug

Više desetina kabina na žičari u blizini Vankuvera palo je na zemlju nakon što je presečen kabel koji je nosio gondole, saopštila je kanadska policija, navodeći da veruje da je u pitanju vandalski čin.

Kako je preneo CNN, gondola "Sea to sky" u vreme kada se dogodio incident, oko 4:30 časova po lokalnom vremenu, nije radila, tako da niko nije povređen. Photos of cars on the ground and detached cables from the sea to sky gondola's overnight collapse #squamish #gondola #seatoskygondola pic.twitter.com/oQlaUBhGvx — John Barry (@tx_john) August 10, 2019 "Verujemo da su kablovi presečeni i da je reč o namernom činu vandalizma", rekla je predstavnica policije Kara