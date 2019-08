Vesti online pre 33 minuta

Srpski teniser Dušan Lajović nije uspeo da se plasira u drugo kolo Mastersa u Sinsinatiju.

Lajović, koji je nedelju započeo kao 28. na ATP listi poražen je od Amerikanca Džona Iznera u tri seta, 7:6 (3), 1:6, 7:5. Meč je trajao 137 minuta i Lajović je igrao veoma dobro, ali su ubitačni servisi Amerikanca na kraju došli do izražaja i on je prošao mu naredno kolo gde će igrati sa boljim iz duela Simon – Karenjo Busta. What a ride