RHMZ upozorava: I danas vrelo, do 38 stepeni, a duvaće i topla košava olujne jačine

Vreme u Srbiji danas će biti sunčano i veoma toplo, a Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je izdao i upozorenje na visoke temperature.

Jutarnja temperatura od 16 do 24, a najviša dnevna od 32 do 38 stepeni. Krajem dana se na severu i zapadu zemlje očekuju pad temperature i naoblačenje s kišom i pljuskovima s grmljavinom. U Beogradu će takođe biti sunčano i veoma toplo, s temperaturom od 24 do 36 stepeni. RHMZ je najavio i da će u utorak ujutro i pre podne u Banatu, PodunavlŃ�u i PomoravlŃ�u duvati topla košava, odnosno umeren i jak jugoistočni vetar, koji će na jugu Banata povremeno dostizati i