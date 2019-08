Beograd: Uhapšen mladić, u pokušaju bekstva bacio pakete heroina

Danas pre 4 sata | Piše: Danas Online

Brzom i efikasnom intervencijom policijske službenice Policijske ispostave Zvezdara i jednog policijskog pripravnika danas je u Bulevaru kralja Aleksandra uhapšen F. V. (20) kod koga je pronađeno 16 paketića heroina.

Kako je saopštio MUP, prilikom legitimisanja osumnjičenog od strane policijskih službenika, F.V. se okrenuo i počeo da beži, ali su ga policajci ubrzo sustigli i uhapsili. Policija je heroin pronašla u kesi koju je on bacio tokom bežanja, dodaje se u saopštenju. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.