Uhapšen sa 16 paketića heroina

Politika pre 1 sat

Brzom i efikasnom intervencijom policijske službenice Policijske ispostave Zvezdara i jednog policijskog pripravnika danas je u Bulevaru kralja Aleksandra uhapšen F. V. (1999) kod koga je pronađeno 16 paketića heroina. Prilikom legitimisanja F.V. se okrenuo i počeo da beži, ali su ga policajci ubrzo sustigli i uhapsili, prenosi Tanjug. Policija je heroin pronašla u kesi koju je on bacio dok je bežao. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz