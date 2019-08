Vesti online pre 1 sat | sputniknews.com, Vestionline

Kina dovodi trupe na granicu sa Hongkongom, gde skoro tri meseca traju višemilionski protesti. Kolone oklopnih vozila i kamiona protežu se kilometrima i blokiraju auto-put i gradske ulice.

The Chinese military, believing in the intel and these videos, have set in place a comprehensive military operation targeting the situation in #HongKong. #HongKongProtests #China #Democracy pic.twitter.com/QWFM11XYKC — Alexandre Krauss (@AlexandreKrausz) August 12, 2019 Zvanični Peking tvrdi da su vojska i druge jedinice obaveštajnih službi započele velike vojne vežbe, koje nikako nisu povezane sa uličnim neredima. Portal „Biznis insajder“ javio je da su se u