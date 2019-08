Tramp želi da se istraži smrt milijardera pedofila: Tražimo punu istragu, to radi naš sjajni državni tužilac!

Kurir pre 1 sat

Predsednik SAD Donald Tramp zatražio je punu istragu o okolnostima smrti milijardera Džefrija Epstajna u federalnom zatvoru na Menhetnu.

Epstaj je tu čekao suđenje za trgovinu ljudima i seksualno zlostavljanje. "Kažemo da želimo istragu. Želim punu istragu i to ću apsolutno zahtevati. To naš državni tužilac, naš sjajan državni tužilac radi. On sprovodi punu istragu", rekao je Tramp novinarima u Nju Džersiju, prenosi Rojters. Državni tužilac Vilijam Bar prethodno je obećao da će sprovesti istragu o Epstajnu i posle njegove smrti i naložio inspektorima ministarstva pravde da se time pozabave. Američki