U Srbiji danas svežije vreme i obilni pljuskovi

Novi magazin pre 1 sat | Beta

U Srbiji će danas biti osetno svežije vreme, a širom zemlje moguće su nepogode s gradom, olujnim vetrom, obilnim pljuskovima i grmljavinom, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod.

Kratkotrajne nepogode s gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima zahvatiće rano ujutru severne i zapadne predele, a tokom dana i ostale delove zemlje. Očekuje se da u kratkom vremenskom periodu padne od 20 do 30 litara kiše po metru kvadratnom, ponegde i više. Duvaće umeren, povremeno i jak, severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 16 do 21 stepen, najviša dnevna od 21 na severozapadu i zapadu do 34 stepena na jugoistoku zemlje. U Beogradu će danas biti