Upaljen meteoalarm: Stiglo osveženje, ali prete nepogode!

Prva pre 1 sat | B92, Tanjug, Index.hr

U Srbiji danas osetno svežije vreme. Zbog najavljenih vremenskih nepogoda na teritoriji cele Srbije na snazi je narandžasti meteoalarm.

Rano ujutro na severu i zapadu, a tokom dana i u ostalim delovima zemlje lokalna pojava kratkotrajnih vremenskih nepogoda s gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima (20 do 30 mm za kratak vremenski period, ponegde i više) i osetnim padom temperature, upozorava RHMZ na svom sajtu. Najniža temperatura od 16 do 21 stpena, a najviša od 21 na severozapadu i zapadu do 34 na jugoistoku zemlje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije. U Beogradu takođe