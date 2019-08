Danas prijatno zahladjenje. Od nedelje ponovo tropske temperature

Plus online pre 2 sata | Plusonline

Hidrometeorološki zavod Srbije saopštio je da će danas na severu Srbije i u Negotinskoj krajini biti pretežno sunčano, dok će u ostalim krajevima biti umereno do potpuno oblačno, ponegde s kratkotrajnom kišom. Posle podne i uveče očekuje se postepeno razvedravanje. Vetar će biti umeren, na istoku i u planinskim predelima povremeno jak, severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura kretaće se od 14 do 19 stepeni, a najviša od 23 do 26 stepena. U petak će na