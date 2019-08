Đoković: Servis me izvukao iz problema

B92 pre 4 sata | B92

Novak Đoković istakao je servis kao najbolji segment svoje igre u trećem kolu Sinsinatija.

Đoković je nadigrao desetog nosioca Pabla Karanja Bustu 6:3, 6:4 za plasman u četvrtfinale Mastersa. "Mislim da rezultat ne pokazuje koliko je bilo teško na terenu. Bila je velika borba. Mislim da sam odlično servirao. To mi je bio najbolji deo igre, ubacio sam više od 70% prvih servisa. Izvuklo me iz problema u drugom setu kada sam se suočio sa brejk loptama", rekao je Đoković. Bio je ovo njihov treći okršaj do sada i treća pobeda srpskog tenisera. Prethodno je