Knjaževac: Drveće u asfaltu zapanjilo meštane i podelilo struku

BBC News pre 1 sat

Kada je Dragan Milutinović iz Knjaževca na Fejsbuku podelio fotografiju radova na rekonstrukciji ulice u kojoj živi, nije mogao ni da pretpostavi da će snimak izazvati žustru raspravu.

Fotografija nasutog svežeg asfalta oko drveća ispred zgrade u kojoj živi razbesnela je mnoge, ali je bilo i pohvala za rekonstrukciju ulice. U polemiku u Fejsbuk komentarima uključio se i sam predsednik opštine.

„Ja ovde živim. U realizaciji rekonstrukcije ulice ima mnogo propusta na koje su i ranije građani ukazivali. Nešto se ispravlja u hodu, nešto ne", kaže Milutinović za BBC na srpskom.

Dodaje da ne razume zašto je neko odlučio da asfaltira prostor na kome se nekada nalazila trava.

Nekad trava, sada parking

https://www.facebook.com/dmilutinovic970/posts/10219811046048064

„Ako već asfaltiraju prostor oko drveća, ispravan način je da se oko njih prvo naprave takozvane „sokle", ogradu koja omeđa prostor oko drveta i ostavi razmak, dovoljan da drvo raste i prima vlagu, pa se potom asfaltira do njih. Navodno im je lakše da kasnije iseku asfalt oko drveta", kaže.

Da li je lakše ili teže, Javno preduzeće za razvoj, urbanizam i izgradnju Knjaževca, koje je planiralo rekonstrukciju, nije se izjasnilo.

Diplomirani inženjer ovog javnog preduzeća Ljubiša Mihajlović je za lokalne medije rekao „da je, jednostavno, tehnologija takva", te da se radi o standardnoj proceduri.

Dan nakon objavljivanja fotografija na Fejsbuku, asflat oko drveća je isečen i uklonjen.

„Na ovom prostoru predviđeno je parkiranje do samog drveta. Radi se o sistemu raster elemenata, što znači da se postavljaju betonski fabrikovani elementi u ovaj prosečeni deo. To omogućava da se točkom dođe do drveta, stablo može da se zaliva i ni na koji način se ne ugrožava i ne oštećuje", kaže Mihajlović.

Naglašava da se na takav način „uvek radilo".

„Ja sam u ovom poslu 35 godina, uvek se ovako radilo i nikada nigde nije bilo problema. Ne razumem dušebrižnike koji kritikuju, a nisu pitali zašto se na ovaj način radi", rekao je on.

„Drveće se ne asfaltira"

Mihajlovićev kolega, građevinski inženjer Danijel Dašić iz Niša, ne misli tako.

„Postali smo šampioni - sve što je nenormalno u mnogim drugi zemljama kod nas je postalo normalno", kaže Dašić za BBC na srpskom.

Čak i to što je asfalt uklonjen dan nakon nasipanja može da bude pogubno po drveće, objašnjava Dašić.

„Asfalt se nanosi na temperaturi od 180 stepeni i može da ošteti drvo. To jeste normalna procedura, ali ne kod alfaltiranja drveća. Drveće se nikada i nigde ne asfaltira".

Valjci koji se vide na fotografijama podeljenim na Fejsbuku, za Dašića predstavljaju još jedan problem.

Dragan Milutinović Nabijanje asfalta valjkom nije bilo potrebno ako je planirano da se asfalt kasnije ukloni, tvrdi građevinski inženjer Danijel Dašić

„Asfalt se prvo izlije, poravna se grubo fizički i nakon toga ga vibro-valjci dodatno zbiju što je neophodno kako ne bi propuštao višak vode ili popucao. Vidimo da je valjak za nabijanje asfalta radio pored samog drveta", kaže.

Ipak, kaže, zbijanje asfalta nije potrebno raditi oko drveta ako će se sledećeg dana iseći.

„Tek nakon reakcije javnosti je došlo do toga da iseku asfalt oko stabala. Drvo pod asfaltom ne bi moglo da opstane osim ako nema podzemnih voda", kaže.

Sada drveće ponovo ima prostora za disanje, ali Dašić objašnjava da potrebe za asfaltiranjem uopšte nije bilo.

„Praksa je da se prilikom asfaltiranja oko drveća ostavlja prostor od pola metra do metra, ogradi se ivičnjacima i asfaltira se deo do ivičnjaka", kaže.

Od male Švajcarske ni Š

Milutinović kaže da stanari ulice Devete brigade u Knjaževcu nisu dobili nikakvo obaveštenje zašto se i na koji način travnata površina sada asfaltira.

U prepisci sa predsednikom opštine na Fejsbuku, građani su izneli primedbe i zbog načina na koje su postavljene nove klupe i šahtovi, ali i zbog nebezbednosti.

„Klupe su postavljene toliko nasumično kao da su majstori radili vezanih očiju. Jedna klupa gleda na ulaz u toplanu (podrum), a neke su postavljene ispod komšijskih prozora, pa taman da se neko popne i uđe u stanove (i to je popravljeno nakon negodovanja)", napisala je jedna stanarka.

Predsednik opštine Milan Đokić, koji je najavio da će ova ulica nakon rekonstrukcije izgledati kao „mala Švajcarska", na Fesjbuku je zahvaljivao građanima na kritikama, ali ih je nazvao i „tragačima za manama".

„Nije trebalo najavljivati ovo toliko pompezno i koristiti termin mala Švajcarska. Bila sam u Švajcarskoj i ovo nema ni Š od toga", neki su komenatara stanovnika ulice Devete brigade.

Pratite nas na Fejsbuku i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 08.16.2019)