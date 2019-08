Braća u hagu: Zeka: I Daut Haradinaj pozvan u Specijalni sud

Blic pre 24 minuta | Tanjug

Predsednik Evroatlantske stranke Kosova Miljaim Zeka izjavio je da je Specijalni sud pozvao i Dauta Haradinaja, rođenog brata kosovskog premijera u ostavci Ramuša Haradinaja, da da iskaz.

On je u intervjuu za T7 rekao i da ranije nije želeo to da iznosi u javnost iz poštovanja prema njihovom ocu, Hiljmiju Haradinaju, prenose prištinske Zeri. Zeka je dodao i da poziv Specijalnog suda nije pravi razlog ostavke Ramuša Haradinaja, već da je to odlučio nakon izjave koalicionog partnera Kadrija Veseljija koji je iz službene posete Americi poručio da Haradinaj komunicira sa SAD kao sa Srbima. Prema njegovim rečima, ostavka bi bila razumna da je protiv