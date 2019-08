Blic pre 38 minuta | Tanjug

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano, sa maksimalnom temperaturom do 29 stepeni Celzijusa. Posle podne na severu umereno naoblačenje uz mogućnost kratkotrajne kiše. Duvaće slab i umeren, severni i severozapadni vetar. Najniža temperatura od 10 do 16, najviša od 25 do 29 stepeni Celzijusa, saopštio je RHMZ. U Beogradu će biti pretežno sunčano. Najniža temperatura biće 14, najviša 26 stepeni Celzijusa.