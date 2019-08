Preminuo Piter Fonda, zvezda filma „Goli u sedlu“, u 79. godini

Danas pre 6 sati | Piše: BBC News na srpskom

Piter Fonda, zvezda, koautor i producent kultnog filma iz 1969. godine „Goli u sedlu“, preminuo je u 79. godini.

Glumac je preminuo u snu kada je došlo do zastoja respiratornih organa kao posledica kancera pluća, saopštila je njegova porodica. „Tužna sam, on je bio moj mlađi voljeni brat i pričalica u porodici“, rekla je Džejn Fonda, njegova starija sestra. „Provela sam divne trenutke s njim poslednjih dana. Otišao je osmehujući se“, dodala je Fonda. Peter Fonda was part of a veteran Hollywood family. As well as being the brother of Jane Fonda, he was also the son of actor