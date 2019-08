U nedelju sunčano i toplo, narednih dana još toplije

Dnevnik pre 9 sati | Tanjug

BEOGRAD: U Srbiji će sutra biti sunčano i toplo, uz slab vetar promenljivog pravca.

Jutarnja temperatura od 9 do 17 C, najviša dnevna od 29 do 32 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. I u Beogradu će biti sunčano i toplo uz slab vetar promenljivog pravca. Jutarnja temperatura oko 17 C, najviša dnevna oko 30 C. Izgledi vremena u Srbiji za sedam dana - do 25. avgusta: Sunčano i veoma toplo, sa najvišom temperaturom od 32 do 35 stepeni. Od četvrtka uz manji pad temperature u severnim, zapadnim i centralnim, a od nedelje i u ostalim