Prognoza: Kakvo nas vreme očekuje ovog vikenda

Evo kakve vremenske prilike predviđaju meteorolozi za ovaj vikend, ali i sledeću nedelju.

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano, sa maksimalnom temperaturom od 26 do 29 stepeni, saopštio je RHMZ. Vetar će biti slab do umeren, severni i severozapadni, a jutarnja temperatura od 9 do 16 stepeni. U Beogradu će biti pretežno sunčano uz slab severozapadni vetar. Jutarnja temperatura će biti oko 16 stepeni, a najviša dnevna oko 28. U narednom periodu, do 24. avgusta biće sunčano i toplo, a od ponedeljka i veoma toplo sa najvišom temperaturom u većini mesta