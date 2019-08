Danas u Srbiji pretežno sunčano

Novi magazin pre 5 sati | Beta

Vreme u Srbiji danas će biti pretežno sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Jutarnja temperatura od 9 do 16, a najviša dnevna od 26 do 29 stepeni, uz slab do umeren severni i severozapadni vetar. I u Beogradu će biti pretežno sunčano, s temperaturom od 16 do 28 stepeni, uz slab severozapadni vetar. Biometeorološka prognoza za subotu, 17. avgust: Hronični bolesnici i osetlјive osobe mogu osetiti smanjenje uobičajenih tegoba usled povolјne meteorološke situacije. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi.