Drecun: Srbija se sistematski suprotstavlja lažima Albanaca

Kosovski Albanci sistematski rade na zatiranju dokaza o postojanju i življenju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji a pokušaće to još intenzivnije, i tome se treba suprotstaviti na sve načine, rekao je predsednik skupštinskog odbora za KiM Milovan Drecun povodom ponovo postavljene zastave tzv Kosova i dizanja vojnih šatora uz tvrđavu Novog brda.

Drecun je podsetio da su albanci na Kosovu i Metohiji do sada uništili više od 150 objekata Srpske pravoslavne crkve a imaju stalnu želju da pokažu da ih nije gradila srpska srednjevekovna vlastela, već Albanci i da je to albanska teritorija. – To rade oni koji žele da Kosovo bude država, da Srbi nemaju nikakva prava, a radi se o klasičnom zastrašivanju i poruka je Srbima „šta vi imate ovde da tražite“ – rekao je on i ocenio da je reč o providnoj i surovoj