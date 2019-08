Đoković: Nisam mogao mnogo da uradim

B92 pre 10 sati | B92

Najbolji teniser sveta Novak Đoković je istakao da je bio zatečen igrom Danila Medvedeva u polufinalu turnira u Sinsinatiju.

Srpski igrač je poražen u borbi za finale od ruskog kolege rezultatom 3:6, 6:3, 6:3. "On je igrao neverovatno od rezultata 4:3 u drugom setu. Nisam mogao mnogo da uradim. Pokušavao sam da vratim njegove servise, ali ne možete na pravi način da se pripremite za nekog ko je konstantno pogađao od tog momenta do kraja meča. Možda je napravio dve dvostruke servis greške iz onoliko servisa. Svaka čast Danilu, zaista", rekao je Đoković. On je dodao i da misli da je