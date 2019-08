Građani o "Milošu Velikom": Svaki novi put ostvarenje snova za sve vozače

B92 pre 46 minuta | Tanjug

Obrenovac -- Izgradnja i otvaranje autoputa Miloš Veliki, na deonici od Obrenovca do Ljiga, veoma je značajna jer će rasteretiti saobraćaj na Ibarskoj magistrali.

Tako kažu građani Obrenovca uoči večerašnjeg puštanja u saobraćaj te deonice i dodaju da je svaki novi put ostvarnje snova za sve vozače. "To je fenomenalna stvar. Svaka čast svima, a posebno opštini Obrenovac što je koliko toliko uticala na to da se taj projekat završi", rekao je Slobodan Jović za Tanjug i istakao da će vreme putovanja biti značajno skraćeno, kao i da će biti bezbednije. Otvaranjem deonice od Obrenovca do Ljiga zadovoljna je i Mirjana Petrović