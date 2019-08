Vučić: Mi smo 74 godine čekali na ovaj put FOTO

B92 pre 19 minuta | B92

Obrenovac -- "Mi smo 74 godine čekali na ovaj put", rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na otvaranju deonice auto-puta Miloš Veliki, od Obrenovca do Ljiga.

Naveo je i da zna koliko je truda bilo potrebno da bi se to uradilo. "To je moglo da se uradi kada imate novac. Mogli smo posle teških i velikih reformi 2014. godine", rekao je Vučić. Otvaranje deonice auto puta Obrenovac- Čačak ide na ponos celoj Srbiji, naveo je i dodao da će on povezati Srbiju sa bratskim narodom u Crnoj Gori. "Još devedesetih su radikali obećavali da će taj auto put biti otvoren. Niko nikada to nije mogao da uradi jer nije imao novac", kazao