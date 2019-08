Horor u Parizu: Gost ubio konobara u restoranu, jer je dugo čekao porudžbinu! Ljudi u šoku!

Kurir pre 55 minuta

Gost jednog lokala u Parizu ubio je konobara zbog toga što mu naručeni sendvič nije pripremljen dovoljno brzo, prenosi BBC.

Policija je saopštila da je pokrenuta istraga o ubistvu nakon što je juče došlo do incidenta u lokalu u predgrađu Pariza. Osumnjiceni je nakon ubistva pobegao i još uvek nije pronađen. Ekipa hitne pomoći pokušala je da spase 28-godišnjeg muškarca koji je ranjen, ali je ipak preminuo na mestu događaja. #Breaking: Yesterday a 28 years old restaurant waiter in North-East of #Paris was shot dead by a dissatisfied customer, because he didn't made his sandwich quickly