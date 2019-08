Vučić na potpisivanju ugovora sa kineskom kompanijom: Izgradnja deonice Novi Beograd-Surčin vredna iznosi 70,5 miliona dolara (foto)

Kurir pre 2 sata

U Beogradu je danas potpisan Komercijalni ugovor za izgradnju deonice Koridora 11 od Novog Beograda do Surčina sa kineskom kompanijom China Communications Construction Company Ltd (ČČ) kome je prisustvovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Vučić je ovom prilikom rekao da će ovaj projekat biti završen do novembra 2021. godine, a da će kineska kompanija CRBC do 18. decembra završiti deonicu Surčin-Obrenovac sa divnim mostom preko Save i Kolubare. "Do kraja 2021.