Prognoza: Kakvo nas vreme očekuje sledeće nedelje

Mondo pre 2 sata | MONDO/Tanjug

Pogledajte šta najavljuju meteorolozi za period do 25. avgusta.

U Srbiji će danas biti sunčano i toplo, uz slab vetar promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od devet do 17 C, najviša dnevna od 29 do 32 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. I u Beogradu će biti sunčano i toplo uz slab vetar promenljivog pravca. Jutarnja temperatura oko 17, najviša dnevna oko 30 stepeni. U Srbiji se do 25. avgusta očekuje sunčano i veoma toplo, s najvišom temperaturom od 32 do 35 stepeni. Krajem perioda ponegde se očekuje