Sutra sunčano i veoma toplo, do 34 stepena

Novi magazin pre 5 sati | Beta

Sutra će u Srbiji biti sunčano i veoma toplo vreme, a duvaće slab vetar, saopštio je RHMZ.

Najniža temperatura biće od 10 do 20 stepeni, a najviša od 32 do 34 stepena Celzijusa. U Beogradu će takođe biti sunčano i toplo, sa slabim vetrom. Jutarnja temperatura biće oko 20 stepeni, a najviša dnevna oko 34 stepena. Narednih dana u Srbiji će biti sunčano i veoma toplo, sa najvišom temperaturom od 33 do 35 stepeni. Od četvrtka će, uz manji pad temperature, ali će i dalje biti toplo vreme za ovo doba godine. Moguća je pojava kratkotrajnih pljuskova sa