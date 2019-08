Đurić: Protiv getoizacije industrijalizacijom srpskih sredina na Kosovu i Metohiji

RTV pre 25 minuta | Politika, Tanjug

BEOGRAD - Direktor kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić istakao je da je Srbije i u jeku političke i diplomatske borbe za opstanak Srba u toj pokrajini, uspela da izdvoji sredstva za investicioni ciklus kakav nije viđen decenijama, a koji već rezultira stotinama projekata, radnim mestima i socijalnom sigurnošću za srpski narod.

"Protiv getoizacije borićemo se industrijalizacijom i ekonomskim napretkom u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji i siguran sam da Albanci već sada sa zavišću i nostalgijom gledaju na to kako se jedna ozbiljna država ophodi prema svojim građanima i njihovoj budućnosti", rekao je Đurić za današnju "Politiku". On je ukazao na to da Srbija, uprkos pritiscima na terenu i pojačanim policijskim i inspekcijskim kontrolama, pronalazi načine da osigura koliko-toliko