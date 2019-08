Bjelica: Moramo igrati timski, ali i da poštujemo igru pojedinca

B92 pre 7 sati | B92

Košarkaški reprezentativac Srbije Nemanja Bjelica izjavio je da jedva čeka početak Mundobasketa u Kini.

Srbija je u nedelju trijumfovala na Akropolis kupu u Atini pobedom protiv Grčke posle produžetaka (85:80), a Bjelica kaže da sve ide po planu. On je u intervjuu za "Talk Basket" poručio da veruje da će forma dostići vrhunac kada to bude bilo najpotrebnije, na turniru u Kini koji se održava od 31. avgusta do 15. septembra. "Dobro je, ali i dalje ne igramo onako kako želimo. Još je rano, imamo još vremena, verujem da će sve biti kako treba kada počne prvenstvo",