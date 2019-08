KG: Uhapšen jer je divljao i metalnom šipkom polomio staklo na sanitetskom vozilu

B92 pre 2 sata | Tanjug

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu uhapsili su F. P. (1995) iz tog grada.

On je uhapšen zbog osnovane sumnje da je izvršio krivična dela nasilničko ponašanje i uništenje i oštećenje tuđe stvari. Sumnja se da je F. P. u kući u kojoj živi vređao ekipu Službe hitne medicinske pomoći koja je intervenisala kako bi članu njegove porodice ukazala pomoć, kao i da im je nakon toga pretio. Potom je, kako se sumnja, metalnom šipkom polomio staklo na sanitetskom vozilu. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti