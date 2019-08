Mali: U prvih šest meseci 1,9 milijardi evra stranih investicija

B92 pre 1 sat | Tanjug

Srbija je u prvih šest meseci imala 1,9 milijardi evra direktnih stranih investicija, što je za 31,1 odsto više nego u istom periodu prošle godine.

To je izjavio danas ministar finansija Siniša Mali. "Srbija nezaustavljivo ide napred", rekao je on. Ministar je gostujući na TV Pink, kazao da je juče dobio najnoviji podatak o vrednosti direktnih stranih investicija u našu zemlju i da to potvrđuje da Srbija napreduje velikim koracima. "I Fajnenšl tajms je prošle nedelje potvrdio da smo rekoderi po broju direktnih stranih investicija. Taj trend se nastavlja i u ovoj godini. Verujemo da ćemo i ove godine biti