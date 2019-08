Krenuo je na trčanje, a kući se vratio bos. Potez ovog Njujorčanina nikoga neće ostaviti ravnodušnim (video)

Blic pre 14 minuta | M.M.

Nepoznati muškarac iz Njujorka odlučio je da svoje patike i čarape pokloni beskućniku, koji je sedeo na ulici i kući se vrati bos, prenosi Ej-Bi-Si.

Lep i human gest, snimljen u donjem delu Menhetna, brzo je postao hit na društvnim mrežama. Korisnica Tvitera @NIornothing pomislila je da je trkač skinuo čarape kako bi osobi na ulici dao novac, ali posle je shvatila o čemu se radi. Nepoznati muškarac je nakon kratkog razgovora mladiću dao patike i čarape i bosonog nastavio put do kuće. Ponekad su male stvari u životu upravo one koje donose najviše radosti, posebno za one koji nemaju svoju kuću, porodicu niti bilo