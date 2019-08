Zeman sledećeg meseca u Srbiji

Blic pre 1 sat | Tanjug

Češki predsednik Miloš Zeman posetiće Srbiju u septembru, saopšteno je danas u Pragu.

On će boraviti u Beogradu od 10 do 12. septembra, a s obzirom na to da je izuzetno važan ekonomski aspekt posete sa Zemanom će doputovati i i privredna delegacija, naveo je predsednikov spoljnopolitički savetnik Rudolf Jindrak, prenosi ČTK. Prethodno je Zeman posetio Srbiju 2014. godine. Agencija navodi da će potom, početkom oktobra u mestu Lani u Češkoj, gde se nalazi Zemanova rezidencija, biti održan dvodnevni sastanak Višegradske četvorke na koji su pozvani i