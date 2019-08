BG: Prva žrtva groznice Zapadnog Nila

Dnevnik pre 5 sati | Tanjug

BEOGRAD: Žena (84) iz Beograda, koja je bila hronični bolesnik i obolela od groznice Zapadnog Nila,umrla je na Infektivnoj klinici u Beogradu.

To je prva žrtva koja se može dovesti u vezu sa groznicom Zapadnog Nila, virusnog obolenja koga prenose zaraženi komarci.Prema podacima Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut", u Srbiji je do danas registrovano troje obolelih od groznice Zapadnog Nila, dok je jedna osoba, inače hronični bolesnik, umrla. Do 15. avgusta, u zemljama EU registrovano je šest smrtnih ishoda koji se mogu dovesti u vezu sa oboljevanjem od groznice Zapadnog Nila, i to u