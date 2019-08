Dnevnik pre 48 minuta

ŠABAC: Policija u Šapcu uhapsila je B.G. (1999) iz Šapca, zbog sumnje da je ubio svog dvadesetčetvorogodišnjeg brata.

Sumnja se da je on u porodičnoj kući u Šapcu zadao više udaraca u glavu svom dvadesetčetvorogodišnjem bratu, koji je od zadobijenih povreda preminuo. B. G. je osumnjičen za ubistvo, njemu će biti određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Šapcu.