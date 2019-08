U kući u Aranđelovcu pronađena automatska puška

Dnevnik pre 40 minuta | Tanjug

ARANĐELOVAC: Policija u Aranđelovcu uhapsila je J. K. (1992) iz Aranđelovca, a protiv njegovog oca podnela prijavu, jer su u njihovom domaćinstvu pronađeni automatska puška i protivavionski metak.

Pretresom domaćinstva u kome J. K. živi, policija je pronašla automatsku pušku i 47 pištoljskih metaka, dok je kod njegovog oca pronađen protivavionski metak. J. K. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Aranđelovcu, saopštio je MUP. On se sumnjiči da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, dok je po nalogu nadležnog tužilaštva,