Stejt department: Srbija ohrabrena da obnovi dijalog sa Kosovom koji vodi međusobnom priznanju

Beta pre 2 sata

Državni sekretar SAD Majk Pompeo poručio je tokom susreta sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Njujorku da ohrabruje Srbiju da se fokusira na strateški cilj - članstvo u EU i da obnovi dijalog sa Kosovom, saopštio je Stejt department.

Kako prenosi Glas Amerike, Pompeo i Vučić razgovarali su o bilateralnoj viziji stabilnog, sigurnog i prosperitetnog regiona Zapadnog Balkana i kontinuiranoj podršci SAD na putu Srbije ka Evropskoj uniji.

"Sekretar Pompeo je ohrabrio Srbiju da se fokusira na taj strateški cilj ubrzanim sprovođenjem reformi i da obnovi dijalog sa Kosovom o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa koji vodi međusobnom priznanju", navodi se u saopštenju Stejt departmenta.

Pompeo je ponovio da obe strane treba da izbegavaju provokacije koje ometaju proces normalizacije i da se angažuju u duhu kompromisa i fleksibilnosti koji su neophodni da se postigne dogovor i iskoriste potencijali obe zemlje.

Državni sekretar SAD je tokom susreta sa Aleksandrom Vučićem pohvalio "snažne veze SAD i Srbije", navodi se u saopštenju Stejt departmenta.

Pompeo je ranije na Tviteru objavio fotografiju sa predsednikom Srbije i napisao da će "Normalizacija odnosa sa Kosovom ojačaće stabilnost i prosperitet za Srbiju, Zapadni Balkan i transatlantsku zajednicu".

Pompeo i Vučić sastali su se u Njujorku na radnom ručku organizovanom na marginama sednice Saveta bezbednosti UN o situaciji na Bliskom istoku.

Vučić je u izjavi za novinare posle razgovora sa Pompeom rekao da veruje da će Amerika još snažnije želeti, kako se izrazio, na različite načine da se uključi u rešavanje problema u regionu Zapadnog Balkana.

"Čini mi se da sam na najkraći i najjednostaviji način zamolio američku administraciju da pokuša, iako je to i do sada činila da, možda još snažnije utiče na kosovsko-metohijske Albance da ukinu takse koje su nam nametnute pre skoro godinu dana. I po tom pitanju nema sumnje da imamo američku podršku jer i oni kao i mi smatraju da je važan nastavak dijaloga i Prištine", rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, Srbija je odmah po ukidanju taksi koje su vlasti u Prištini uvele na proizvode iz Srbije, spremna na nastavak dijaloga sa Kosovom.

"Govorio sam o tome da je Srbija spremna, bez obzira na unutrašnju političku agendu i što to nikome ne donosi poene iz vlasti u Srbiji i u centralnoj Srbiji, u svakom trenutku - čim se takse ukinu krene u otvoreni politički dijalog sa Albancima. Nije važna politička cena koja treba da se plati – a ljudi u našoj zemlji imaju prilično nežne uši. Ne vole da slušaju stvari koje imaju veze sa realnošću – već više ono što ima veze sa našim mitovima. Rekao sam da smo spremni da razgovaramo i da dobro razumemo da, ukoliko bi ikada došlo do bilo kakvih rešenja, da ta rešenja neće i ne smeju da budu na zadovoljstvo bilo koje strane. Jer to je dokaz da ta rešenja mogu da opstanu dugoročno", naveo je predsednik Srbije.

Vučić je rekao da je visokom američkom zvaničniku preneo i da se nada da Amerikanci razumeju da od odnosa Srba i Albanaca, koje je označio kao dva najveća naroda na Balkanu, zavisi budućnost tog regiona.

"Da što pre nađemo nekakav dogovor za bolju budućnost svih ljudi. Govorio sam i o važnosti zaštite naših sakralnih objekata, crkava i manastira na Kosovu i Metohiji – posebno imajući u vidu poslednje slučajeve koji se na Kosovu događaju", rekao je Vučić, navodi Glas Amerike.

(Beta, 08.21.2019)