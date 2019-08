Vučić poručio iz njujorka: Ne dolazi u obzir da Albanci dobiju sve, a mi ništa; Ne očekujem nastavak dijaloga pre decembra

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti Online/Tanjug

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da mogućnost da kosovski Albanci dobiju sve, a mi ništa - ne dolazi u obzir i da na to kao predsednik Republike a ni parlament nije spreman

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da mogućnost da kosovski Albanci dobiju sve, a mi ništa - ne dolazi u obzir i da na to kao predsednik Republike a ni parlament nije spreman i da je to preneo američkim zvaničnicima tokom razgovopra u Njujorku. Vučić je rekao šta su naši stavovi i da "mogućnost da Albanci dobiju sve a mi ništa, da mi njih priznamo - da takve stvari ne dolaze u obzir, možda sa nekim drugim rukovodstvom koje bi na to bilo spremno. "A