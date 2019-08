"Sin mi je došao sav krvav i rekao da zaključavamo sve, da će doći i pobiti nas"

B92 pre 2 sata | Tanjug

Otac 17-godišnjaka povređenog u napadu na goste kafića kod Knina, kaže da je njegov sin posle incidenta došao kući krvav i uplakan.

Kako je naveo, njegov sin je tražio da se zaključaju sva vrata u kući, strahujući od novog napada On je dodao da je njegov sin, koji je najteže povređen u napadu za vreme utakmice Crvene zvezde i Jang bojsa, sada stabilno, prenosi hrvatski N1. "Ja sam bio kod kuće, dete je pitalo može li da ide da gleda utakmicu i ja sam ga pustio. Sedili smo kod kuće ja i žena, a on dolazi sav krvav, uplakan, kaže da zaključavamo sve, da ce doći i pobiti nas", ispričao je on. On