Merkel: Nisam dala rok Britaniji za bekstop

Blic pre 2 sata | Tanjug

Nemačka kancelarka Angela Merkel poručila je danas da nije postavila rok od mesec dana Velikoj Britaniji da pronađe rešenje za tzv. "bekstop".

Merkelova je na današnjoj konferenciji za štampu u Hagu objasnila da Britanija ima vremena do 31. oktobra, kada bi trebalo da napusti Evropsku uniju. - Rekla sam da ono što neko uradi za dve ili tri godine može da se uradi za 30 dana. Bolje rečeno, neko bi mogao to da obavi i do 31. oktobra - poručila je Merkelova u Hagu, prenosi Rojters. Merkelova je u sredu nagovestila da bi Britanija i EU mogli da pronađu rešenje za "bekstop" u narednih mesec dana, što je, kako