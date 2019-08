Iran predstavio svoj S-300: Bavar 373 čuva iransko nebo od neprijatelja (video)

Kurir pre 5 sati

DUBAI - Iran je danas prikazao svoj mobilni raketni sistem zemlja-vazduh domaće proizvodnje, objavili su državni mediji.

Reč je o sistemu raketa dugog dometa. #Iranian armed forces unveiled the homemade long-range air defence system, “Bavar-373” on the National Defense Industry Day on August 22 pic.twitter.com/1BCvEXImB5 — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) August 22, 2019 Ceremoniji otkrivanja sistema Bavar-373 kojeg su iranski mediji opisali kao pandan ruskom raketnom sistemu S-300 prisustvovao je iranski predsednik Hasan Rohani. Sistem je predstavljen na Dan iranske nacionalne