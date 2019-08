Minimalna cena rada ni danas nije usaglašena

Novi magazin pre 1 sat | Beta

Predstavnici sindikata, Unije polodavaca i Ministarstva finansija Srbije izneli su danas predloge o minimalnoj ceni rada, ali nisu usaglašeni, rekao je član pregovaračkog tima za utvrđivanje "minimalca" za narednu godinu u ime sindikata UGS "Nezavisnost" Zoran Ristić.

On je posle sastanka pregovarača za Betu rekao da je Ministarstvo finansija predložilo da se minimalna zarada poveća od šest do deset odsto i da najniža cena rada po satu iznosi umesto 155,3 dinara od 165 do 170 dinara, što bi za 174 sata mesečno iznosilo približno 30.000 dinara. "Unija poslodavaca je ocenila da je prihvatljivo povećanje od šest do deset odsto uz poresko rasterećenje, ali o tome koliko ono konkretno treba da bude danas nije razgovarano", rekao je