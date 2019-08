Sutra uglavnom sunčano i veoma toplo

Novi magazin pre 2 sata | Beta

U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i veoma toplo a posle podne, uz više promenljive oblačnosti, ponegde na jugozapadu biće kratkotrajnih pljuskova, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab, severni i severoistočni vetar. Najniža temperatura kretaće se od 12 do 20 stepeni, najviša od 32 do 35 stepeni. U Beogradu će biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Duvaće slab, severni i severoistočni vetar. Najniža temperatura bioće 20 stepeni a najviša 34 stepena. U Srbiji će naredne sedmice biti pretežno sunčano i toplo sa najvišom temperaturom od 31 do 35 stepeni. Posle podne, uz više promenljive oblačnosti, biće ponegde kratkotrajnih slabih