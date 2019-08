Trinaest saveta roditeljima potkrepljenih dokazima

BBC News pre 19 minuta

Šta nas jedan ekonomista uopšte može naučiti o roditeljstvu? Profesorka Emili Oster pročešljala je stotine studija o roditeljstvu i analizirala podatke u njima. Evo 13 zaključaka koje je izvukla.

Svakodnevni život roditelja ume da bude ispunjen brigama. Toliko je pitanja: Da li povijati? Smete li da pijete alkohol dok dojite? Koliko vremena dozvoliti detetu da provede pred ekranom?

Mnogo je oprečnih saveta koji dolaze od lekara, porodice, prijatelja, iz knjiga, sa interneta, a ponekad čak i od potpunih neznanaca, tako da roditelji ne znaju u šta da veruju i koji od njih da poslušaju.

Kad je Emili Oster, profesorka ekonomije sa Univerziteta Braun u SAD, bila trudna, bila je zbunjena svim tim oprečnim savetima na koje je nailazila. Odlučila je da iskoristi ekspertizu u obradi statistike da bi lično pregledala medicinsku literaturu i sakupila dokaze za svoju prvu knjigu, Kako da bolje čekate bebu, o tome šta raditi a šta ne raditi tokom trudnoće.

Sada, kao roditelj, primenila je isti pristup u najnovijoj knjizi Cribsheet, vodiču zasnovanom na konkretnim podacima za bolje, opuštenije roditeljstvo.

Nakon što je pročešljala stotine studije o problemima roditeljstva, ovde je roditeljima ponudila neke ključne savete.

1. Dojenje nije panacea kao što neki misle

„Postoje podaci koji ukazuju na to da dojenje poboljšava kratkoročno zdravlje vaše bebe na nekoliko konkretnih načina - manje alergijskih reakcija, crevnih poremećaja i infekcija uha - ali ne postoje podaci o dugoročnim koristima - deca koja su dojena nisu pametnija i nemaju nužno manju sklonost gojaznosti, raku, dijabetesu", kaže Oster.

„Međutim, dojenje zaista umanjuje rizik od određenih rakova dojke kod majke. Najširi dijapazon studija i lokacija ukazuje na vezu, i to popriličnu, sa smanjenjem rizika od raka dojke od oko 20 do 30 odsto."

2. Možete da uzmete (malo) alkohola dok dojite

„Kad pijete, nivo alkohola u vašem mleku otprilike je isti kao nivo alkohola u vašoj krvi", kaže Oster nakon analize stotine studija o roditeljstvu.

„Beba uzima mleko, ali ne direktno alkohol, tako da je nivo alkohola kome je ona izložena izuzetno nizak. Iako se nikad ne savetuje da se pije neumereno, nema potrebe za 'izmazanje i bacanje' posle jedne čaše vina ili piva."

„Ukoliko želite da budete krajnje oprezni i uopšte ne izlažete bebu alkoholu, možete da pijete, ali morate da sačekate da prođu dva sata da dozvolite metabolizmu da obradi alkohol pre nego što krenete da dojite. Za dva pića, to se povećava na četiri sata."

3. Uzimajte antidepresive ako su vam prepisani

Prema Oster, „iako se svi antidepresivi luče u mleko za dojenje, malo je dokaza da oni imaju negativan uticaj na bebu. Postporođajna depresija je ozbiljna stvar, a lečenje je veoma važno."

Treba uvek prvo da se konsultujete sa lekarem oko bilo kakvih zdravstvenih problema.

4. Korist od spavanja u istoj prostoriji prestaje posle prvih nekoliko meseci

Američka akademija pedijatrije predlaže da bebe budu u sobi sa roditeljima najmanje prvih šest meseci, idealno bi bilo tokom prve godine života, kao zaštita od sindroma iznenadne smrti odojčeta (SIDS). Ali prednosti od deljenja iste sobe prestaju u prvih nekoliko meseci, kaže Oster.

„Ako želite da delite sobu sa vašim detetom, svakako to učinite. A podaci možda i govore u prilog blage preporuke za deljenje sobe u veoma ranom periodu. Ali reći ljudima da moraju da drže dete u zajedničkoj sobi prvih godinu dana, žrtvujući uspeh i kratkoročnog, i dugoročnog sna za sve prisutne bez jasne koristi tokom tog procesa možda nije dobra politika."

5. Zaista je rizično za bebe da spavaju na sofi sa odraslima

„U bukvalno svim studijama o mestima spavanja istakla se jedna stvar: kada bebe dele sofu pri spavanju sa odraslima, stopa smrtnosti je od 20 do 60 puta veća od uobičajenog rizika. Ne činite to."

6. Da li povijati?

Da. „Pokazalo se da povijanje smanjuje plakanje i poboljšava san u ranim mesecima. Važno je poviti bebu tako da može da pomera noge i kukove", kaže Oster.

7. Ne postoji definisan period čekanja na seks posle porođaja

„Opšteprihvaćeno pravilo je da nema seksa prvih šest nedelja posle porođaja, dok niste imali prvu kontrolu kod ginekologa. To se toliko često navodi da čovek odmah pretpostavi da je zasnovano na nekakvim čvrstim dokazima. Štaviše, to je potpuna fabrikacija", kaže Oster.

„Ne postoji definisani period čekanja pre nego što se nastavi seks posle porođaja. Fizički, ako je došlo do cepanja, važno je sačekati dok se perineum ne zaleči. Vaš lekar će to proveriti na prvom pregledu posle porođaja (koji se, zapravo, dešava negde oko šeste nedelje), ali verovatno ćete moći samo da procenite da li ste se zalečili pre toga."

8. Vakcinacije: Učinite to!

„Vakcinacije u detinjstvu su bezbedne i štite od bolesti, vašu decu i druge."

9. Cry-it-out tehnika spavanja funkcioniše

Posle analize stotine studija o roditeljstvu, Oster zaključuje da su „ove metode efikasne, popravljaju mentalno zdravlje roditelja i ne škode deci. Ne osećajte se krivim zbog toga!"

„Trening spavanja može da bude uspešan i u smanjenju depresije kod majki. Metode učenja spavanja dosledno poboljšava mentalno zdravlje roditelja; one podrazumevaju manje depresije, veće bračno zadovoljstvo i manje stresa za roditelje."

10. Ostati kod kuće ili ne?

„Bebe imaju koristi od majčinog porodiljskog odsustva. Ali je vrlo malo dokaza koji ukazuju na to da roditelj koji ostane kod kuće ostavlja dobre ili loše posledice po dete."

11. Deca u dnevnom boravku nisu manje vezana za majku

„Za ovo je važan kvalitet roditeljstva, ali vreme provedeno u dnevnom boravku ne čini nikakvu razliku u pogledu vezivanja."

12. Deca mlađa od dve godine ne mogu mnogo da nauče sa TV-a

„Deca uzrasta između tri i pet godina, međutim, mogu da uče sa televizije, uključujući rečnik i tako dalje , iz emisija kao što su Ulica Sezam", kaže Oster.

„Gledanje TV-a ne utiče na rezultate testova. Najbolji dokazi ukazuju na to da konkretno gledanje TV-a, čak i izloženost TV-u u veoma malom uzrastu, ne utiče na rezultate testova. Ali još ne postoje podaci o pametnim uređajima i vremenu provedenom ispred ekrana."

13. Najbolje je interaktivno čitanje sa detetom

„Umesto samo da čitate knjigu vašoj deci, postavljajte pitanja s otvorenim krajem: 'Gde misliš da se nalazi mama ptica?' 'Šta misliš kako se Mačak sa šeširom oseća sada?'"

Profesorka Emili Oster govorila je za emisiju Ženski sat na BBC Radio 4.

