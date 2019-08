Navaljni pušten iz zatvora i evo šta je prvo rekao

Blic pre 6 sati | Tanjug

Ruski opozicioni političar Aleksej Navaljni pušten je danas iz zatvora, u kojem je proveo 30 dana, objavila je na Tviteru njegova portparolka Kira Jarmiš.

On je samo nekoliko minuta po izlasku iz zatvora, u kojem je proveo 30 dana zbog podsticanja na proteste koji pozivaju na slobodne izbore, poručio da će se protesti protiv vlasti nastaviti i da će biti masovniji. -Sada vidimo da im laži i prevare nisu dovoljne. Nije im dovoljno da zabrane kandidatima da izađu na izbore. Oni namerno žele da uhapse desetine ljude i pretuku na stotine... To pokazuje da ne postoji podrška ovom režimu. Oni to osećaju i uplašeni su,