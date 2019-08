Makron zabrinut zbog požara u amazoniji: Naša kuća je u plamenu. Bukvalno. To je međunarodna kriza! (video)

Kurir pre 3 sata

Francuski predsednik Emanuel Makron upozorio je večeras da požari koji haraju brazilskom Amazonijom predstavljaju "međunarodnu krizu" i pozvao članice G7 da razgovaraju o tom problemu na samitu u Bijaricu, u Francuskoj ovog vikenda

"Naša kuća je u plamenu. Bukvalno. Gori Amazonija, pluća naše planete koja proizvode 20 odsto kiseonika. To je međunarodna kriza. Članice G7, vidimo se za dva dana kada ćemo razgovarati o tom problemu", napisao je francuski predsednik na Tviteru. Our house is burning. Literally. The Amazon rain forest - the lungs which produces 20% of our planet’s oxygen - is on fire. It is an international crisis. Members of the G7 Summit, let's discuss this emergency first order