Revanš Bumersa - Amerikanci pali na Marvel stadionu

N1 Info pre 1 sat | Aleksandra Radivojević

Košarkaška reperezentacija Australije savladala je tim Sjedinjenih Američkih Država u pripremnom meču za predstojeće Svetsko prvenstvo u Kini rezultatom 98:94.

Bumersi su se tako revanširali SAD za poraz od pre nekoliko dana, kada su vodili tokom većeg dela meča, ali je tim Grega Popoviča preuzeo kontrolu i u poslednjoj četvrtini stigao do trijumfa rezultatom 102:86. Osim toga, bio je to prvi poraz Amerikanaca u Melburnu posle 55 godina. Ovoga puta američki tim nije uspeo da preokrene u završnici, iako je ponovo imao priliku za to i tako je pretrpeo prvi poraz u pripremama za Mundobasket. Amerika je bolje otvorila duel i