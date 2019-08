I danas pretežno sunčano i veoma toplo

Novi magazin pre 2 sata | Beta

Vreme u Srbiji će i danas biti pretežno sunčano i veoma toplo, najavio je RHMZ.

Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar koji će na jugu Banata povremeno biti jak. Uveče i tokom noći na jugozapadu i zapadu Srbije uz više oblačnosti očekuju se kratkotrajni lokalni pljuskovi ponegde praćeni grmljavinom. Najniža temperatura biće od 14 do 23, a najviša od 32 do 35 stepeni. I u Beogradu će vreme danas biti pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umeren jugoistočni vetar. Najniža temperatura oko 22, a najviša oko 34 stepena. Do 31. avgusta vreme u